FOTO ⟩ Ar krāšņu izrādi atklāj laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivālu "Re Rīga!"

Festivāla rīkotāji arī aicina apmeklēt vienu no pēdējā laika spēcīgākajām Baltijas (Latvija/Lietuva) izrādēm – Taigi Cirkas "Up to this Point", gumijas cilvēka Marinas Cherry izrādi "Only Bones" Āgenskalnā, Zeļļu ielā, kā arī virkni bezmaksas pasākumu Āgenskalna tirgū.