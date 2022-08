200 gadus pirms "Troņu spēlēm"... Iepazīsties ar "Pūķa nama" varoņiem

Jau 22. augustā pirmizrādi piedzīvos izklaides satura līdera HBO jaunākais seriāls “Pūķa nams” (House of the Dragon), un pirmā epizode LMT Viedtelevīzijā būs pieejama teju vienlaicīgi ar pārējo pasauli, turklāt jau ar tulkojumu latviešu valodā. Seriāls “Pūķa nams” vēsta par notikumiem, kas risinājušies gandrīz 200 gadus pirms citā HBO seriālā “Troņu spēles” (Game of Thrones) redzētā, taču Vesterosa arī tajos laikos ir varena, un karaļu nami sacenšas par Dzelzs troni. Taču tikai vienam no namiem ir pūķi… Gaidot seriāla pirmizrādi, iepazīstinām ar “Pūķa nama” galvenajiem varoņiem.