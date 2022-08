Seriāls "Pūķa nams". Ko par to domā "Troņu spēles" radītājs Džordžs Mārtins?

tostarp britu neatkarīgā kino zvaigzne Padijs Konsidīns (Paddy Considine), kurš saņēmis neskaitāmas balvas gan kā aktieris, gan režisors, Mets Smits (Matt Smith), kuru skatītāji iepazinuši seriālos “Dakteris Kas” (Doctor Who) un “Kronis” (The Crown), Olīvija Koka (Olivia Cooke), kura guva īpašu atzinību par lomu filma “Spēle sākas” (Ready Player One) un velsietis Rīss Īvans (Rhys Ifans), kura otrā plāna lomas bijušas visplašākajā spektrā sākot no romantiskās drāmas “Notinghila” (Nottinghill) līdz burvju pasaules dīvainim Harija Potera sāgā un radioaktīvai ķirzakai Zirnekļcilvēka franšīzē.