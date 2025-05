Grupa "Skunk Anansie" pārsteidz ar jaunu, provokatīvu albumu

“The Painful Truth” ir aizraujošs, provokatīvs, spēcīgs un emocionāls albums. "Skunk Anansie" atklāti raugās uz to, kas viņi ir šodien un par ko vēlas kļūt. Tulkojumā latviešu valodā “sāpīgā patiesība” ir kas vairāk nekā tikai albuma nosaukums – tā ir grupas realitāte, kas atspoguļo piedzīvoto.

Albuma producents ir Deivids Siteks (David Sitek), kurš vairāk pazīstams no grupas TV On The Radio. “The Painful Truth” ir svaigs, godīgs, iedvesmojošs un daudzslāņains – albumā skaidri dzirdama grupas prasme rakstīt spēcīgas dziesmas. Melodijas ir vēl asākas un atmiņā paliekošas.