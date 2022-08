Influencere Beta Beidz sabiedrībā parādās ar jaunu draugu

"Apollo.lv" jau vēstīja, ka pirms gada Jānis Krīvēns jeb Krivenchy, viesojoties raidījumā "Kad viņa satiekas" neslēpa, ka pēc šķiršanās no interneta satura veidotājas Betas Beidz šobrīd ir brīvs no nopietnām attiecībām. Par to, vai Krīvēns uzsācis jaunas attiecībās, publiski nav izskanējis. Raidījumā viņš dalījās ar savu atklāsmi - viņš bija sapratis, ka – ja viņam kāda sieviete patīk, no viņas vajadzētu labāk turēties pa gabalu.