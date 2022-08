Foto ⟩ Ar slavenību, baikeru un īpašu sieviešu piedalīšanos atklāta Mika Ozoliņa grāmata

Lasot grāmatu, nemanot apjaušams, kā, mainoties cilvēka uztverei, dzīvē ienāk jaunas vērtības, atmetot mazsvarīgo, par ko savā grāmatā raksta autors Miks Ozoliņš: ““1001 guru” ir par maniem dzīves lielākajiem skolotājiem, par to, ka mums jāmāk atskatīties uz sarežģītām dzīves situācijām un kaut ko no tā mācīties. Jo lielākie dzīves skolotāji mums vienmēr ir blakus – viens vai vairāki, bet bieži mēs to nespējam saredzēt. Mūsdienās daudzi meklē skolotājus atšķirīgās reliģijās un dažādās valstīs, bet saskatīt guru savā blakus esošajā cilvēkā vai notikumā, kurā esam iesaistīti, var ne katrs. Vai mēs braucam citur vai esam viens otram blakus, mums ir jāiet dziļumā, jāiet sevis izziņas ceļš.