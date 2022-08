Strūbergs: "100% bērni būs ar mani - viņi ir to pelnījuši!"

Publiskojam fragmentu no sarunas.

"Process ir sarežģīts, bet es ticu tam, ka mūs beidzot izšķirs. Tas nu tagad ir skaidrs. Cik skaists būs tas mirklis, kad man vairs to enerģiju nebūs nekur jāstiepj līdzi. Situācija ir tāda, ka tik ātri bērnu pilno aprūpi es vēl nedabūšu, bet lietas virzās uz to.

Mūsu saikne ir nepārraujama, un viņi būs laimīgi. Ar mani un mums. Viņi ir to pelnījuši, es esmu to pelnījis, mana mamma un ģimene ir to pelnījuši. Viņi ir Strūbergi. Mēs esam Strūbergi!"