VIDEO ⟩ Dziedātāja Dārta Stepanova nāk klajā ar trešo singlu

“Galvenā varone grib apstāties un beigt palīdzēt svešiem cilvēkiem viņu nelaimēs. Viņa ir nogurusi no šīm “zelta važām”, bet kāds no augšas visu laiku viņu vēro. Šis kāds viņai piegādā jaunus negadījumus un par to saldi pasmejas...”