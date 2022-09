Tēva diena un Raimonda Paula daiļrades lielkoncerts: pasākumu ceļvedis nedēļai

6. septembris

Plkst. 20:00 - "Lallināt un trallināt" no Džaha Kū (Dienvidkoreja). Šajā izrādē mākslinieks Džaha Kū padziļināti aplūko mēles saišu operāciju fenomenu – Dienvidkorejā daudzi izvēlas šādu medicīnas pakalpojumu, kas dod iespēju pareizi ar mēles galu izrunāt angļu “r”. Šāda it kā absurda operācija uzskatāmi parāda lingvistiskā imperiālisma ietekmi mākslinieka dzimtajā zemē. 2015. gadā “Lallināt un trallināt” sākotnēji tika veidota kā dokumentāla filma, kuru 2021. gadā video mākslinieks un komponists Džaha Kū pārveidoja par dzīvo uzstāšanos, piedāvājot plašāku skatījumu uz šo tēmu. Izrāde ļoti tieši runā par angļu valodu kā politiskās varas valodu un to, ko nozīmē būt padotajam jeb “nedzirdamajai balsij”. Kū parāda praktiskos instrumentus, ar kādiem tiek apklusinātas minoritātes un kā tiek pārņemta viņu kultūras ietekme. To, kā līdz ar valodas noliegšanu vai devalvāciju tiek veicināta arī identitātes, minoritātes, iedzīvotāju un iedzīvotāju grupas izzušana, tādējādi kolonizējot ne tikai pakļautās valsts valodu, bet arī kultūru.