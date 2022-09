Pirmie strīdi un izbalsošana: jaudīgi sācies šovs "Lauku sēta"

Pirmajā nedēļā par darbu vadītāju tiek iecelta Eva. Viņas vēlme parādīt savas pozīcijas būs tik strikta, ka viņa kļūst valdonīga, kas pārējiem nepatiks. Strīds starp Evu un Modri izaugs tādā apmērā, ka viens otru apsaukās nesmukos vārdos. Izskanēs arī citi pārmetumi Evas virzienā, piemēram, ka viņa haotiski sadala darbus. Tomēr Evai no šie apvainojumiem ne silts, ne auksts, viņa vienkārši tos neņem vērā. Edgars, Modris, Kristaps un Armands izveidos, kā viņi paši to nosauc, “lohu kompāniju” un spriedīs par dažādiem scenārijiem izbalsošanā, kuru pamatā – vēlme tikt vaļā no Evas.

Dalībnieki uzzinās par iespēju ripu, ko kāds no viņiem varēs iegūt spēles laikā, un, kas svarīgi, – iespēju ripa krasi mainīs notikumu gaitu “Lauku sētā”, līdz ar to motivācija to iegūt būs liela. Lai iegūtu iespēju ripu, tiks spēlēta spēle, kuras laikā kartupeļi būs jāsaber to dalībnieku spaiņos, kurus nevēlas redzēt uzvaram, un pēc tam katram jātur spainis rokās virs galvas. Izcelsies Aivis, kurš vienkārši stāvēs malā un neskries pēc kartupeļiem. Kā vēlāk izrādās, viņam tā esot stratēģija – pavērot no malas. Vēl izcelsies Eva, paziņodama, ka neturēs ar kartupeļiem piebērto spaini, un to vienkārši nomezdama zemē.