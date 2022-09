"Šis sāpēs" - kam iet cauri jaunie ārsti, strādājot salauztas sistēmas ietvaros

Britu komiķa Adama Keja autobiogrāfija “Mazliet sāpēs: Jaunā mediķa slepenā dienasgrāmata” (This is Going to Hurt: Secret Diaries of a Junior Doctor) uzreiz pēc izdošanas kļuva par bestselleru. Piecus gadus vēlāk sadarbībā ar BBC tā kļuvusi par pamatu spožam seriālam “Šis sāpēs” (This Is Going To Hurt), kas uzreiz pēc iznākšanas jau nominēts labākā 2022. gada britu jaunā seriāla godam, savukārt žurnāls "The Time" vērtē tieši – ""Šis sāpēs" ir labākais mediķu seriāls pēdējo gadu laikā." Un piebilst – jo tas fokusējas nevis uz idealizētiem, pārcilvēciskiem ārstiem, bet gan rāda, kā parastiem ārstiem nākas veikt pārcilvēciskus varoņdarbus, strādājot salauztas sistēmas ietvaros. Latvijā seriālu “Šis sāpēs” no 15. septembra demonstrēs LMT Viedtelevīzija.