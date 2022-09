Kas patiesībā nogalēja Elvisu Presliju?

Puisis ar ģitāru – tā viņu pazina vietējie. To viņš saņēma dāvanā no vecākiem, jo viņi gluži vienkārši nevarēja atļauties velosipēdu. Elviss iegādājās drēbes Bīla ielā, kas bija nozīmīga iela blūza mūzikas vēsturē, neatbilstoši tā laika tendencēm izaudzēja garus matus un pat ļāva ataugt bakenēm.

Pēc vidussskolas absolvēšanas Elviss sāka strādāt Pārkera autodaļu veikalā, taču krāja naudu, lai ierakstītu savu pirmo demo - ar dziesmām "My Happiness" un "That’s When Your Heartaches Begin” - kā dāvanu dzimšanas dienā savai mātei. Gadu vēlāk Elviss ierakstīja savu otru demo, taču viņa ierastā dzīve turpinājās - viņš strādāja par kravas mašīnas šoferi, veicot piegādes un vakaros mācoties par elektriķi.