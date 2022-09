Pēc 12 kopdzīves gadiem apprecējusies Una Ulme

Viņa arī pastāstīja, kas, viņasprāt, mainās pēc kāzām: "Tas attiecībām iedod otro elpu. 12 gadi ir daudz, kaut kādā ziņā iestājas arī rutīna. Man ir nenormāls pacēlums, es lidoju, esmu uzplaukusi kā sieviete. Es tagad saprotu, kāpēc man to vajadzēja, jo šis brīdis, ir tik īpašs priekš manis, un partneris jau to lieliski jūt. Un no tā, ka man ir labi, arī viņam ir labi."