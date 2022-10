Pirmo reizi Baltijas valstīs suņi ierodas uz kino seansu

Zālē bija pieejamas bļodas ar ūdeni, atsevišķa izeja uz slēgtu teritoriju pastaigai ar suni, pieklusināta skaņa un gaisma suņu drošības sajūtai un skatītāju pilnu emociju gammu gūšanai no filmām.

Kinoseanss norisinājās ar devīzi "Connecting Dogs and People" - kas ir zīmola Zee.Dog galvenais moto, kuru pārstāvji ir Woof.lv.

Šogad MANHATTAN SHORT programmā redzējām filmas no astoņām valstīm: Skotijas, Čehijas un Slovākijas, Spānijas, Austrālijas, Somijas un Libānas, kā arī pa divām filmām no Francijas un ASV. Finālisti pārstāvēja labākās īsfilmas no 70 valstīm ar 868 pieteikumiem.