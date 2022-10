Pieci aizraujoši seriāli, kas izturējuši laika pārbaudi

"Kāsla metodes" (8 sezonas, 173 sērijas) producents Endrū Mārlovs nāca klajā ar ideju par detektīvseriālu, kurā primāri bija nevis paši noziegumi un to izmeklēšana, bet gan divu pretstatu - detektīves Keitas Beketas (Stana Katiča) un rakstnieka Ričarda Kāsla (Nātans Filions) - attiecības.

Jāpiebilst, ka visas sešas Ričarda Kāsla grāmatas, kuru stāstus seriāls "Kāsla metode" stāstīja no pirmās līdz sestajai sezonai, nonāca pārdošanā un iekļuva "The New York Times" dižpārdokļu saraksta pirmajā desmitniekā.