Rīgā uzstāsies bijušais "One Direction" mūziķis

“Faith in the Future” koncerttūre būs spēcīga un grandioza. Visu mūzikas pasauli intriģē Luisa jaunais veikums. Pats mūziķis gan smejas, ka dzīve ceļā viņam sagādā daudz vairāk prieka nekā vajadzētu. Katru nakti viņš guļ tūres autobusā kopā ar savu komandu un patiesi to izbauda. Lai gan pēdējā laikā tiek daudz runāts par šāda dzīvesveida kaitīgo ietekmi uz emocionālo veselību (Šons Mendess, Džastins Bībers un daudzi citi pazīstami mākslinieki ir pat atcēluši savas tūres), šķiet, Luiss ar to lieliski tiek galā. Pēdējā gada laikā viņš ir koncertējis aptuveni 100 vietās un priecējis vairāk kā pusi miljona fanu.