FOTO ⟩ Krāšņi ļaudis un nerimstošs tehno: Matīsa Kažas drāma "Neona pavasaris" piedzīvo pirmizrādi

Filmas galvenās lomas atveidotāja Marija Luīze Meļķe, kas zināma kā jaunā dzejniece un dramaturģe, filmā atveido Laines lomu un stāsta par savu pirmo lomu kino pasaulē: “Ļoti novērtēju lielo uzticēšanos no Matīsa puses ļaut man pašai izveidot Laines tēlu un atrast viņas reakcijas uz notiekošo. Brīžam šajā brīvībā jutos bailīgi, jo nebiju nekad iepriekš pārbaudījusi, vai maz to spēju, bet nokļūšana tik atbildīgā pozīcijā viennozīmīgi sniedza man lielu izaugsmi. Protams, mēs ļoti daudz sarunājāmies; gan divatā, gan ar pārējiem aktieriem, gan ar dažādiem cilvēkiem no malas, kuru dzīves pieredze atbilda notikumiem filmā. Un es teiktu, ka kopējo sižetu Matīss izveidoja augstākajā mērā pats – tas, ka titros pie “Scenārijs” mans vārds ir norādīts pirmais, manuprāt, ir klasiska viņa pieticības izpausme.”