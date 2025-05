Anetes Grīnbergas stāsts "Spoks un mākoņu pilsēta" – lieliska lasāmviela tīnim

Autore spilgtiem triepieniem ataino to, kā dažādu paaudžu pārstāvji tiek galā ar traģisku atgadījumu ģimenē: Spoka tētis noslēdzas sevī, izvairoties par to runāt, pats Spoks meklē mierinājumu ārpus mājas kopā ar draugiem, lai gan arī to sabiedrībā ne vienmēr jūtas pārlieku ērti. Biežajās vientulības stundās viņš zīmē ainas, kurās saplūst pilsētu pārņēmušo drūmo mākoņu realitāte un zīmuļa uzvilktajās līnijās iztēlotās fantāzijas.