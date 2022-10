Našķoties Zane bildinājuma brīdī gaidījusi frī kartupeļus, ne gredzenu

"Tas bija pārsteigums, goda vārds, varu zvērēt pie savas kurpju šņores! Lai gan mums ir ierasts otram sagādāt mazus pārsteigumus, neesam no tiem pāriem, kur: vīrs man uzdāvināja simt rozes!

Viņa atminas bildinājuma stāstu. "Bijām Venēcijā, lietū. Un es tiešām to negaidīju. Tik smieklīgi patiesībā! Bijām izstaigājuši Venēciju tumsā, salijuši un iegājām labierīcībās – "McDonald’s" bija vienīgā vieta, kas vaļā. Tātad ieeju es labierīcībās, viņš tur kaut ko čubinās, un es jau nojaušu – jā, nopircis man frī, bet neko nesaka. Esmu pilnīgi pārliecināta. Izejam no makdonalda, līst, tomēr aizejam vēl līdz ielas galam, te tik skaisti! Stāvam uz tiltiņa, un Artūrs saka: aizver acis. Aizveru acis un domāju: tūlīt ņems no somas ārā tos frī. Nekādu citu domu man galvā nav, jo, par ko gan vēl citu es varētu būt tik priecīga. Artūrs saka, ka varu atvērt acis, skatos – viņš vairs nav man blakus. Artūrs ir lejā, peļķē, uz ceļiem! Un nav frī! Ir gredzens!