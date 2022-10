Reperis Zemsegu Pasaule atgriežas ar sāpīgu singlu un izziņo albumu

“Dziesma saucās “Bēdīgā”, jo pēdējie divi gadi gaismā iznesa to, kas bija sēdējis tumsā pārāk ilgi.

Šobrīd gan sabiedrībā, gan biznesā, gan mūsu privātajās dzīvēs joprojām notiek rehabilitācijas posms no šī šoka un dziesma ir skarba reflektēšana par pašdestrukcijā pavadītiem mēnešiem, varbūt pat gadiem.

Vai es esmu no tā izkļuvis un tagad esmu labāks?

Grūti teikt, domāju, ka vēl ne, jo cīnos ar to visu katru dienu, taču es noteikti neapstāšos un paskatīties uz to visu no malas ir veselīgi un pat nepieciešami” par darbu stāsta mūziķis.