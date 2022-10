Mūzikas akadēmijas studenti kopā ar Baibu Skridi uzstāsies Berlīnes Filharmonijā

Herberta fon Karajana dibinātās Akadēmijas motto ir “Learn from the pros” – talantīgi jauni instrumentālisti tur iegūst labāko iespējamo sagatavotību orķestra mūziķa karjerai, mācoties pie Berlīnes Filharmoniķu koncertmeistariem un apgūstot orķestra īpašo stilu un skaņu. Bez tam viņi mācās uztvert pasauli ar atvērtām acīm un ausīm, paplašinot savu profesionālo pieredzi un kļūstot par “pilnīgu mūziķi”, kā saka kontrabasists un Karajana Akadēmijas direktors Peters Rīgelbauers. Fakti runā paši par sevi – trešā daļa no Berlīnes Filharmoniķiem ir Karajana Akadēmijas absolventi.