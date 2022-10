Pēc Ķibilda raidījuma motīviem tapusi grāmata

Grāmatā apkopoti Ķibilda televīzijas dokumentālajā raidījumā "Atslēgas. Gadsimta Latvijas vēstures atradumi" apskatītie 50 nozīmīgākie Latvijas vēstures notikumi simt gados - no 1918. līdz 2018. gadam. Vēstures notikumi atklāti no neparasta skatupunkta, it kā atslēdzot durvis uz mazāk zināmiem un tāpēc īpaši intriģējošiem faktiem.