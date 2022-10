"Namiņš, kas prasa darbu un uzmanību." Linda Mūrniece par jauno dzīvi laukos

"Vai man pietrūkst Rīgas? Mana "astīte Roma" neļauj par to aizmirst. Reizi nedēļā braucu pārbaudīt remontus, rēķinus, putekļus un buros, lai īpašniekiem to izdodas ātrāk pārdot. Nu - vai nepārdot un atvērt no jauna. Pat nezinu, ko es darītu, ja man liktu to izdarīt - atvērt. Draugiem saku - nemūžam. Zinot mani, viņi atbild - "bet taču gribas, vai ne?""