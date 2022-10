KOMENTĀRS ⟩ Ceļš uz nākotni bez bērnunamiem – sprints, maratons vai kalnu pārgājiens?

Toties tad, kad vecāki ir bērnu pametuši vai no viņa atteikušies, adopcija var būt labāks variants, jo bērnam ir ļoti svarīgi, lai kāds pasaka – tu esi daļa no mūsu ģimenes un mēs tevi nekad neatstāsim, tev nekad no mums nebūs jāšķiras.