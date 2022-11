"Es arī darīju sev fiziski pāri..." Patriša dalās skaudrā pieredzē par vardarbību skolā

Lai gan daudziem skolā pavadītie gadi ir viens no skaistākajiem laikiem dzīvē, ne gluži to pašu var apgalvot dziedātāja Patriša.

"Tas laikam bija pārmaiņu periods, kad visi no pamatskolēniem pārtop par jau pieaugušākiem cilvēkiem. Visiem sāk kaut kas veidoties, izaugt, sākas fiziskā izskata salīdzināšana. Man tajā posmā nebija tam laika. Man nebija laika domāt par to, kurai meitenei lielāks dibens," stāsta Patrīcija un piebilst, ka tieši tā tika vērtēti cilvēki – puiši meitenes vērtēja pēc fiziskajiem dotumiem.

Tolaik Patriša sāka darboties mūzikā un par to saņēma nievājošu attieksmi no skolas biedriem. "Man šad tad bija jāaizbrauc līdz kādai televīzijas studijai vai uz kādu radio parunāt, līdz ar to tika nokavētas pāris stundas skolā, un, atbraucot atpakaļ uz stundām, ko es varu nenokavēt, tajās piedalīties, mani sagaidīja ar neforšiem vārdiem, kas bija jūtami skaudīgi: