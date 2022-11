Dzimumu līdztiesības aizstāvji. Pavasarī Rīgā un Tallinā uzstāsies “Fever Ray”

Turklāt tas neizpaužas tikai izteicienos un manifestos, bet arī paredz reālu rīcību - tā, piemēram, pirmais, kas sagaidīja Viļņas koncertzāles «Compensa» apmeklētājus pirms 4 gadiem, bija uzraksti uz labierīcību durvīm: «Fever Ray supports equal rights, all restrooms are trans friendly at this venue tonight» (Fever Ray atbalsta vienlīdzīgas tiesības, visas labierīcības šovakar ir arī transseksuāļu rīcībā).