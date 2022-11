Režisors Viesturs Kairišs: teātris "grab", ja neiet uz priekšu

“Tā diemžēl ir atkarības radīšana, to es apzinos. Atkarība no kultūras, manuprāt, atkarība no latviešu valodas, no lieliem stāstiem, no izciliem aktierdarbiem – man liekas tā ir veicināma atkarība. Vismaz es to gribētu veicināt,” viņš stāsta, “Es gribu, lai šīs attiecības pārvēršas zināmā mērā par ģimeniskām.