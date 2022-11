"Dagamba" ar vērienīgu video izziņo lielkoncertu Mežaparka Lielajā estrādē

Jaunajā koncertprogrammā tikai "Dagamba" mūziķiem raksturīgajā manierē sakausēta akadēmiskās mūzikas tēva, izcilā komponista Johana Sebastiana Baha mūzika un vienas no ietekmīgākajām rokgrupām pasaulē - “Rage Against the Machine” daiļrade.

“Ideja par “Bach Against the Machine” radās pēc veiksmīgās “#LudwigVanRammstein” koncertturnejas, un tagad, aktuālo pasaules notikumu kontekstā, sajutām, ka ir īstais brīdis šo ideju realizēt.

Biļetes uz koncertu jau šodien ir pieejamas “Biļešu serviss” tīklā, savukārt satikšanās ar Johanu Sebastianu Bahu piedzīvojama videoklipā “Killing in the Name of Bach”, kurā "Dagamba" mūziķi uzdrīkstējušies leģendāro komponistu atgriezt dzīvē gluži fiziskā veidolā. Video veidojusi godalgotā kinorežisore Dace Pūce, savukārt iespaidīgo vizuālo pasauli uzbūris operators Jānis Andrejevs.