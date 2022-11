Latvijā jauna erotisko romānu autore: vai konkurente Karīnai Račko?

Publiskojam fragmentu no intervijas!

Bet es saprotu, ka mūs vēlas visu laiku “bāzt vienā maisā” - tas ir dabiski. Iespējams, mums Latvijā ir erotikas autori, bet viņi par sevi skaļi nerunā un, iespējams, pat apzināti to nedara, jo publicitāte ir smags slogs. Tostarp nespēj panest visas negācijas. Un, ja kāds vārds izskan skaļāk sabiedrībā gan pozitīvā, gan negatīvā kontekstā – cilvēki to ļoti atceras. Tāpēc man ienākt šajā tirgū un netikt salīdzinātai ar Karīnu ir teju neiespējami.

Esmu, protams, iepazinusies ar šo literatūru. Mani interesē tas žanrs, tāpēc es to lasu. Bet, jā, šo to esmu no viņas grāmatām palasījusi.