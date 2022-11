Sanda Dejus atklāti par nelāgo pieredzi, piedaloties pikantā fotosesijā

Pagājušā gada nogalē Sanda Dejus rotāja kāda vīriešu žurnāla vāku. Viņa pastāstīja sīkāk par šo pieredzi. "Man pikantērija nebija pašmērķis. Es kaut kā pilnīgi citādāk to visu biju iedomājusies. Es biju iedomājusies, ka mēs pēc tam ar fotogrāfu aprunāsimies, ko es no tā sagaidu, kā tas varētu izskatīties. Es it kā piekritu, ka bildes ir smukas, un pēc tam tās, kas nonāca žurnālā, mani mazlietiņ pārsteidza.