Vai pastāv "Grejas anatomija" bez Mereditas Grejas?

Seriāla nosaukuma izcelsme ir interesanta, jo tā atsaucas uz populāro cilvēka anatomijas mācību grāmatu, kuru 1858. gadā sarakstījis britu zinātnieks Henrijs Grejs. Angļu valodā runājošajā pasaulē to uzskata par klasiku. Uzvārds Greja ir arī seriāla galvenajai varonei, kuru atveido aktrise Elena Pompeo.

Pašlaik viņa tiek uzskatīta par vienu no vislabāk apmaksātajām ASV televīzijas aktrisēm. Taču viņa nepārprotami bija apņēmusies darīt visu, kas nepieciešams, lai beidzot savu dalību projektā izbeigtu, un intervijā izdevumam “Insider” Pompeo pirms dažiem gadiem atzina, ka "cenšas visus pārliecināt, ka seriālam jāpieliek punkts".

Seriāla veidotājiem gan veiksmīgi izdevies atrast balansu, lai sērijas nesastāvētu tikai, piemēram, no ainas, kurā Meredita un Dereks apspriež savas attiecības 40 minūšu garumā. Pa vidu skatītāji var just līdzi arī pacientam, kas mirst no vēža.