Latviešu reperi Sprīdīša pavadībā ir gatavi “pāršaut velniem kājas”

Latviešu repa izpildītāji Eliots un KRIVENCHY nupat klausītājiem nodevuši, iespējams, enerģiskāko šīs sezonas dziesmu “Pieci Velli”, kurai izveidots tikpat ekscentrisks videoklips. Par dziesmas muzikālo noformējumu parūpējies Ricky Done Did It!, kurš iepriekš ar izpildītājiem sastrādājies Singapūras Satīna pēdējā albumā “STONKS”, taču dziesmas apstrādi veicis FAKTS.