Lai empātija ir svētība visiem

Anita Mordžani (Anita Moorjani) dzīvoja visai ikdienišķu dzīvi, līdz saslima ar vēzi, cīnījās ar slimību, nonāca komā, tuvu nāvei, taču atgriezās šajā saulē. Slimība strauji atkāpās. Tuvās nāves pieredze mainīja visu – viņas uzskatus, dzīvesveidu, attieksmi pret sevi un citiem. Pēc piedzīvotā Anita Mordžani sāka dziļāk ielūkoties cilvēkos un pasaulē, interesēties par to, ko ikdienas norises parasti aizsedz. Viņas pirmā grāmata Dying to Be Me (“Nomirt, lai kļūtu par sevi”) apmēram desmit gadu laikā tika izdota vairāk nekā miljons eksemplāros, iztulkota vairāk nekā četrdesmit piecās valodās. Viņa ir vēl četru grāmatu autore.