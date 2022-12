Romāns "Mājupiešana" aizvedīs latvieti piedzīvojumā uz Āfriku un Ameriku

“Jā Džasi pārsteidz un izraisa apbrīnu, viņas debijas romānam “Mājupiešana” piemīt kāds maģisks, hipnotizējošs spēks. Šis romāns sniedz neizskaistinātu izpratni par verdzības nežēlīgo realitāti un emocionālo traumu, kas gadsimtu garumā tiek nodota mantojumā – meitām no mātēm, dēliem no tēviem,” raksta “The New York Times Book Review”.