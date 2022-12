Leģendārā grupa "Eolika" ielūdz uz dzirkstošām Jaunā gada svinībām

"Tie būs unikāli un aizraujoši stāsti par to, ko esam piedzīvojuši, muzicējot kopā ar daudziem izciliem latviešu mūziķiem, turklāt ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē. Tie būs stāsti par mūsu pedagogiem un skolotājiem, arī par kolēģiem. Gan par dzīvi uz skatuves, gan sadzīvē. Tie būs stāsti par mūsu dzīvi. Mēģināsim arī atdarināt dažādus mūziķus un mūsu skolotājus, esot kopā ar viņiem dažādās situācijās. Stāstu mums ir diezgan daudz, jo mūsu dzīve ir ļoti bagāta; esam satikuši daudzus interesantus cilvēkus, pieredzējuši visdažādākās situācijas, un tāpēc mums ir ko pastāstīt, no šiem kurioziem varētu pat sanākt tīri labs "stand up" uzvedums," par gaidāmo vakara programmu saka Olga Rajecka un Uģis Roze, piebilstot – tieši tāpēc tapusi šī īpašā programma, lai varētu gan dziedāt, gan no sirds izsmieties.