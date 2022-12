Par stulbiem tēviem, tizlām mātēm un "bezbērnu nodokli"

Tā vēstīts filmas anotācijā. Es dievinu sociālās drāmas. Laikam mans mīļākais kino žanrs. Skarbā dzīve un tās pabērni. Šī žanra filmas mani visvairāk mēdz pietuvināt emocijām, empātijai un asaras apjausmai. Viens no maniem iecienītākajiem sociālo drāmu veidotājiem ir Andrejs Zvjagincevs. Brīnišķīgs kino. Mūsu pašu dokumentālā kino meistars Ivars Zviedris arī manī allaž iededz emociju dzirksti. Lūk, laikam tomēr neesmu sociopāts. Vienkārši mani nespēj aizkustināt mākslīgs, no realitātes atrauts kino. Man vajag īsto dzīvi, to pašu, kas ir mums apkārt un kuru mēs bieži instinktīvi cenšamies neredzēt, tai priekšā liekot mākslas filmu daudz patīkamāko realitāti. Saldsērīgās mokas, ko jūti, vērojot ainas, kurās pilnīgi mierīgi varētu attapties pats, ir kaut kāds ļoti īpašs baudas paveids.