Video ⟩ 5 km garas lampiņu virtenes! Soctīklus uzspridzina bagātīgi izrotāta saimniecība Latgalē

"Brauc bariem, pat no Liepājas un Ventspils. Interesē, ko te var redzēt. Kāds viņiem ieteicis atbraukt. Aiziet tā ziņa internetā. Pagājušogad brauca pat no ārzemēm, Londonas. Mēs, latgalieši, esam ļoti viesmīlīgi. Visus sagaidām, uzņemam," stāsta Gatis, smejot, ka "Kadiķīšus" nu varot saskatīt pat no kosmosa.