Latvijas komēdijas gada balvā "Grābeklis" suminās gan jaunos censoņus, gan vecmeistarus

Pasākumu vadīs “Comedy Latvia” līdzdibinātājs un vienmēr pozitīvi noskaņotais Edgars Bāliņš , un viņš šogad pieteiks rekorddaudz stand-up komiķus - 14, no trīs komiķu apvienībām. “Comedy Latvia” pārstāvēs Rūdolfs Kugrēns , Kalvis Troska, Jānis Kreičmanis, Aleksandrs Guzenko, Jack Everitt, Kārlis Strautiņš, Kaspars Žilins un Edgars Staškevičs.

No “Riga stand - up” būs Antons Gerasimovs, Aleksandrs Margoļins un Valters Graviņš, savukārt no “Sieviešu stand - up” - Aiva Birbele un Lydia. Latviešiem tik mīļo improvizācijas teātri pārstāvēs Valdis Sils un Dzintars Rožkalns, bet ar draudzību un mīlestību skatītājus smīdinās apvienība “Mēs Jūs Mīlam” ar Ralfu Eilandu un Kasparu Breidaku. Populārais podkāsts “Bize Vaļā” atskatīsies uz Latvijas komēdijas attīstību, bet par muzikālo auru gādās DJ All - viss.