"Sportisti ir ļoti egocentriski cilvēki..." Kaspara Gorkša bijusī sieva atklāj, kāpēc izjuka abu laulība

Viņa gan uzsver, ka stāsts nav par to, ka apprecējās pārāk jauni, bet gan to, ka laika gaitā atsvešinājušies. "Atsvešināšanās sākas ar mazām lietām ikdienas komunikācijā, kas beigās apaug kā no kalna ripojoša sniega bumba," tā Gorkša.