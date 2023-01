Linda Mūrniece ar romantisku ierakstu atzīmē attiecību pirmo gadadienu

"Es Tevi ielūdzu uz to tikšanos. Pirms laika un nelaikā. Pirms tik daudzām dienām un viena gada. Es Tevi ielūdzu uz to kafiju, ko pirms gadiem kopā malkojām, lai pēc tam aizietu katrs uz savu pusi. Es Tevi ielūdzu uz to lidmašīnu, kas lido šurp nevis projām no šejienes. Es Tevi ielūdzu uz to sarunu, kas mainīja visu. Es Tevi ielūdzu uz tām 365 dienām, kas nemanot ietecējušas straumītēm jūrā. Es Tevi ielūdzu uz citām dienām. Tām nākamajām," tā Mūrniece.