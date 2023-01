Bokseris Zutis un slavenā "tiktokere" Pakalne apstiprina savas attiecības

Zutis un Pakalne sākuši kopdzīvi

Runas par to, ka Zutis un Pakalne satuvinājušies, uzvirmoja jau vasaras sākumā, taču ar attiecību statusa apstiprināšanu abi nesteidzās, atrunājoties, ka ir tikai labi draugi, kuri strādā pie kopīgiem projektiem. Teju pusgadu abiem izdevās tīt visus ap pirkstu, līdz beidzot tapis zināms – pārītis dzīvo zem viena jumta un savu privāto dzīvi izrādīs TV šovā. “Slavenības. Bez filtra” skatītājiem abi sola iespēju visā krāšņumā ielūkoties viņu ikdienā un sadzīvē. Zutis izrādīs, kā notiek viņa boksa treniņi, kuros piedalās arī Elīna, cik meistarīgi izdodas tikt galā ar abu suņu meiteņu audzināšanu, kā arī to, kā skaudrie bērnības notikumu noveduši viņu līdz palīdzēšanai citiem un aktīvai dalībai labdarības projektos. Nokļūsim arī Kristapa dzimtajā Sabilē un izzināsim viņam tik tuvās romu kultūras aizkulises. Bet Elīna padalīsies ar sava biznesa noslēpumiem un to, ko patiesībā nozīmē būt vienai no populārākajām “tiktokerēm” Latvijā. Cik salda izvērtīsies abu kopdzīve? Vai dumpīgajam Zutim izdosies tikt galā ar ikdienas rutīnu, sadzīves strīdiņiem un apņēmīgi pildīt uzticīgā dzīvesbiedra lomu?