"Pati sev teicu, ka nedziedāšu" - "X Faktora" uzvarētāja Grēta par soloalbumu un nākotnes plāniem

Tieši stress pirms uzstāšanās ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko jātiek galā. Īpaši jau karjeras sākumā. Kā tu cīnies ar skatuves stresu?

Es teikšu godīgi: bija briesmīgi. Īpaši jau "X Faktora" tiešraižu laikā. Kaut gan tas stress, kas man bija pirmajā un pēdējā tiešraidē, bija radikāli atšķirīgs. Pirmajā tiešraidē bija vienkārši nenormāla panika, kuru es pat īsti nevarēju kontrolēt, bet pēdējā es jau vairāk vai mazāk, bet tomēr mācēju ar to tikt galā. Stress, protams, bija, bet tad es jau mācēju kaut kā savas izjūtas apvaldīt tā, lai tas netraucētu uzstāties.

Manuprāt, "X Faktors" ir viena no tām lielajām skatuvēm, kur jauns dziedātājs var Latvijā parādīties plašākai publikai, jo to skatās tiešām daudz cilvēku. Protams, tas nav kā publiskos koncertos, uzreiz nav daudzu cilvēku klātbūtne zālē, jo šovs notiek studijā, ir filmētāju grupa, producentu grupa un žūrija. Koncertos cilvēki ir turpat zālē, būtībā blakus, bet zinot to, cik cilvēki "X Faktoru" skatījās, tad laikam var teikt, ka "X Faktors" līdz šim ir lielākā skatuve, uz kuras es esmu bijusi.