“Ģimene burkā” atgriežas ar jauniem varoņiem

“Ģimene burkā” jaunpienācēji Graudiņi risinās ģimenes attiecības visos līmeņos

Sezonas laikā ģimenes galva Edgars risinās savas pagātnes notikumus, veicot paternitātes testu, jo viņu māc šaubas, ka dēls no iepriekšējām attiecībām iespējams nemaz nav viņa, savukārt Līga centīsies atbrīvoties no vainas sajūtas par kādu traģisku notikumu, kas noticis pagātnē. Neskatoties uz grūtībām, Graudiņu ģimene ir apņēmusies pusgada laikā atvērt vasaras kafejnīcu. Kā nepazaudēt sevi starp mājas darbiem? Vai Graudiņu ģimenes galvai izdosies noskaidrot atbildes uz jautājumiem no iepriekšējām attiecībām? Un vai ir iespējams pusgada laikā atvērt vasaras kafejnīcu? To jaunajā sezonā solās parādīt Graudiņu ģimene.