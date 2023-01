Foto ⟩ Klajā nāk jauns seriāls ar ukraiņu stāstiem par karu

Šokējošs un mūsdienu realitātē balstīts seriāls atklās to cilvēku likteņus, kuri piedzīvoja kara šausmas un kuri joprojām to pārdzīvo. Viņi joprojām slēpjas bunkuros un ik dienu cenšas cīnīties ar nezināmo un pastāvīgajām bailēm ne tikai par savu dzīvību, bet arī saviem mīļajiem. Starptautisks kopprojekts, kas radīts, iedvesmojoties no kara bēgļu stāstiem. “Piedzīvojot savām acīm” jau no 16. janvāra kanālā TV3.