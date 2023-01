FOTO ⟩ Zīmols “a kind” radījis sociāli atbildīgu apģērbu kolekciju

"a kind attitude club" dizainu un zīmola jauno logo radījuši dizaineri Edgars Zvirgzdiņš un Jānis Gribusts. Jaunajā logo attēlots smaids, lai tas ar savu vienkāršību liktu pasmaidīt tiem, kuri to ierauga. Ar šo apģērbu dizainu zīmols turpina jau iesākto uzdevumu – veicināt cilvēkos vēlmi būt laipnākiem un kļūt par to sabiedrības daļu, kas lepojas ar labiem darbiem un tādējādi vairo labo arī citos. Pēdējo gadu tendencēs vērojams ērto apģērbu uzvaras gājiens, tādēļ arī "a kind" jaunajā kolekcijā dominē treniņtērpi un brīvu piegriezumu T-krekli.

Trešā kolekcija ar treniņtērpu košajām krāsām un T-kreklu drosmīgajiem izšuvumiem pievienojas modes dizainera Fjodora Podgornija radītajām funkcionālajām kleitām no otrās zīmola kolekcijas "DRESS FOR KINDNESS", kā arī Agneses Narņickas dizainētajiem džemperiem un T-krekliem no "One of a kind collection" un mākslinieces Sintijas Loginas radītajiem porcelāna auskariem, kas atrodami zīmola pirmajā kolekcijā.