LTV žurnāliste pametusi Latviju

Lēmumu aiziet no darba Strazdiņa pieņēmusi novembrī, skaidrojot to ar izdegšanu. "Nereti no mājām izgāju piecos no rīta un atgriezos ap desmitiem vakarā," atminas Strazdiņa, norādot, ka mūžīgā strādāšana pārvērtās nemitīgā sagurumā, neapmierinātībā un zilos riņķos zem acīm.