Inga Misāne-Grasberga pamet Nacionālo teātri; no kolēģiem atvadās ar zīmīti

Pati Misāne-Grasberga, komentējot aiziešanu no teātra, saka: "Tas ļoti, ļoti ilgi manī iekšā bija gruzdējis, veidojies un kūleņojis. Nebija viegli. To bija ļoti grūti izdarīt."

Lai arī viņa neatvadās no aktrises profesijas, no darba Nacionālajā teātrī gan. "No šī teātra es esmu atvadījusies. (..) Jā, teātrī vairs nebūšu sastopama vispār, izrādēs vairs nespēlēšu. Jo tas bija saistīts ar ļoti daudziem faktoriem, kuri nav jāzina nevienam. Un lai tas tā arī paliek," tā Misāne-Grasberga.