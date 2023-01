Ozols un rolands če nosauc pirmo "what the f..."* momentu "Zelta mikrofona" vēsturē

Spēles ideja ir vienkārša. Mēs esam sagatavojuši 10 savulaik "Zelta mikrofonam" nominētus pašmāju dziesmu fragmentus no dažādiem laikiem, un viesu uzdevums ir atminēt - kas konkrēto dziesmu izpilda un kāds ir tās nosaukums.

* "What the f***?" - tulkojumā no angļu valodas: "Kas, pie velna?!"