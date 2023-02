Filma, bez kuras nav iedomājama Valentīndiena. "Titānikam" - 25 gadi

Jauniņā Leonardo di Kaprio pārliecinošais tēlojums, protams, nespēj atstāt vienaldzīgu, tomēr tas nav vienīgais “Titānika” veiksmes faktors. Būtiski, ka vairāku filmā redzamo tēlu prototips veidots, iedvesmojoties no cilvēkiem, kas reiz patiesi atradušies uz kuģa klāja un uz savas ādas pārdzīvojuši traģiskos 1912. gada nakts notikumus.

Foto: kadri no filmas "Titāniks"

Savukārt leģendārā skaņu celiņa “My Heart Will Go On” izpildītāja Selīna Diona sākotnēji atteicās izpildīt filmas tituldziesmu. Lai cik neticami tas šobrīd šķistu, melodija, kas kļuva par Selīnas Dionas karjeras lielāko hitu, dziedātājai iesākumā nešķita gana laba. Viņas vīram un menedžerim Renē Andžilam izdevās dziedātāju pārliecināt vismaz vienreiz pamēģināt to nodziedāt, un pietika tikai ar vienu reizi ierakstu studijā, lai balāde aizsāktu savu uzvaras gājienu.