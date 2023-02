Pērn Latvijas kinoteātros nopirkts vairāk nekā pusotrs miljons kinobiļešu

Latvijā kinoskatītājiem vislabāk patīk amerikāņu ģimenes animācija, 2021.gadā apmeklētāko filmu saraksta augšgalā ir "Minioni 2" (Minions: The Rise of Gru), "Soniks 2: Filma" (Sonic 2: The Movie) un "DC Supermīluļu līga" (DC League of Super-Pets), tomēr otrajā vietā aiz "Minioniem" gada nogalē pamanījās uzlēkt "Avatars: Ūdensceļš" (Avatar: The Way of Water).